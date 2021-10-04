Пользователи сообщили о проблемах в работе Gmail

Пользователи сообщают о проблемах в работе сервиса электронной почты Gmail. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

«Отчеты пользователей указывают на проблемы у Gmail», — сообщает сервис Downdetector.

Вечером, 4 октября, в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp произошли массовые сбои, о чем сообщили пользователи перечисленных интернет-платформ.

В частности были отмечены трудности со входом в Facebook, сбои в функционировании сайта, проблемы с загрузкой данных и авторизацией. В свою очередь, аудитория WhatsApp указала на неполадки с подключением к приложению и с отправкой сообщений. Кроме того, с жалобами выступили юзеры соцсети Instagram: работа платформы, а также подключение к сервису были затруднены. Чуть позже стало известно о сбоях в работе таких сайтов, как Amazon и Google.

Следствием массового сбоя интернет-платформы стало падение акций компании, которое оценивается по меньшей мере в 5%.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя произошедшее, подчеркнула необходимость внедрения собственных интернет-платформ. Кроме того, на ситуацию с проблемами в работе сайтов отреагировал Белый дом: как отметила пресс-секретарь американского ведомства Джен Псаки, правительство США занимается тщательным мониторингом ситуации.