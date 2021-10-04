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Акции Facebook упали на фоне массового сбоя соцсетей

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Акции американской компании Facebook упали более чем на 5% на фоне массового сбоя в принадлежащих ей социальных сетях. Это следует из данных биржи NASDAQ 4 октября.

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По состоянию на 21:06 мск, одна акция подешевела почти на $20 (минус 5,63%). Бумаги торгуются по $324. Снижение в денежном выражении составило $18.

Вечером 4 октября жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp.

В настоящее время у большинства пользователей WhatsApp (40%) не отправляются сообщения, у 38% не грузится приложение, а у 22% нет подключения к серверам.

После сбоев в работе Facebook, WhatsApp и Instagram пользователи перешли в Telegram. Однако на фоне притока пользователей в мессенджере стали недоступны функции звонков.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой. В компании уточнили, что над устранением технического сбоя работают специалисты и извинились перед пользователями.

Проблемы в настоящее время возникают и у пользователей сервиса микроблогов Twitter. Также есть данные о неполадках в работе Amazon, Google и TikTok.

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