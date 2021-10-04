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Forbes предрек Европе скорую энергетическую катастрофу

Forbes: Европе грозит энергетическая катастрофа, от которой не спасет даже Россия
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Зимой 2021 года в Европе может произойти катастрофа из-за политики перехода на экологически чистые источники энергии. Об этом пишет 3 октября журнал Forbes со ссылкой на экспертов.

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Автор статьи, аналитик Дэвид Блэкмон, отметил, что рост цен на газ может привести к тому, что станции перейдут на уголь или нефть. Однако в Европе использование таких источников энергии затруднено из-за перехода на «зеленую» энергию — многие подобные станции были закрыты.

Аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина отметила, что только Россия обладает такими запасами угля, что были бы достаточными для продажи в Евросоюз (ЕС).

«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация», — заявила Тюрина.

Блэкмон отметил, что нет вариантов для быстрого решения сложившейся проблемы из-за «бессмысленных политических решений». Эксперт считает, что потребуются десятки лет, чтобы преодолеть возникшие трудности.

Ранее 4 октября стоимость газа в Европе в ходе торгов вновь побила рекорд, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за 1 Мвт ч.

30 сентября независимый аналитик Николай Подлевских в беседе с «Известиями» рассказал, что в Европе предстоящей зимой намечается серьезный энергетический кризис. Решать его там будут пытаться различными способами, среди которых и вероятные попытки увеличения поставок угля из России, и попытки переманить поставки СПГ с азиатских рынков. Однако такие решения не помогут ЕС компенсировать недостаток газа, уверен эксперт.

26 сентября в Европе заявили о возможном продлении энергетического кризиса до зимы. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что рост цен на электроэнергию в странах ЕС обусловлен повышением цен на газ, а также сложностями перехода на «зеленую» энергетику.

С весны этого года стоимость газа в Европе подскочила уже в четыре раза. Одной из основных причин стал низкий запас в европейских подземных газохранилищах. Еще один фактор — острая нехватка сжиженного природного газа.

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