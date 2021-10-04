Цена газа в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за Мвт ч.

С весны этого года стоимость газа в Европе подскочила уже в четыре раза. Одной из основных причин стал низкий запас в европейских подземных газохранилищах. Еще один фактор — острая нехватка сжиженного природного газа.

В конце сентября в Европе заявили о возможном продлении энергетического кризиса до зимы. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что рост цен на электроэнергию в странах ЕС обусловлен повышением цен на газ, а также сложностями перехода на «зеленую» энергетику.

При этом депутаты Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков в обращении к Еврокомиссии заявили, что ее план по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году станет «экономическим самоубийством» и приведет к росту цен на энергоносители, породит бедность.

В июле ЕК приняла пакет мер, которые должны позволить сократить выбросы парникового газа в Евросоюзе к 2030 году как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990-го, писал Bloomberg.