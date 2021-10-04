Сторонники Саакашвили устроили акцию около тюрьмы в Рустави

Сторонники грузинской оппозиции 4 октября проводят у тюрьмы города Рустави, где содержится экс-президент страны Михаил Саакашвили, акцию с требованием освободить политика.

Участники митинга держат в руках государственные флаги Грузии и скандируют: «Миша». Число людей продолжает увеличиваться.

«Михаил Саакашвили прибыл в Грузию не для того, чтобы его экстрадировали на Украину. Он прибыл для борьбы с антинародным режимом. Очень скоро он будет на свободе. Сотни тысяч людей выйдут на улицы под требованием его освобождения», — цитирует «Интерфакс» Петра Цискаришвили, одного из лидеров партии Саакашвили «Единое национальное движение».

Периметр тюрьмы оцеплен полицейским кордоном. Об инцидентах не сообщалось.

В то же время лидер грузинской оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани объявила о начале сбора подписей за освобождение экс-президента.

«Мы докажем, что нас гораздо больше, чем это могут представить в правительстве. По инициативе эмигрантов, которые прибыли в Грузию ради поддержки своего президента, начинаем сбор подписей с требованием освобождения Саакашвили», — цитирует Чарквиани «РИА Новости».

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Также задержан, а позднее арестован хозяин квартиры, где скрывался экс-президент.

Журналисты предположили, что Саакашвили мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.