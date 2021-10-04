Опубликовано новое письмо Саакашвили из тюрьмы

В распоряжение «Известий» поступило новое письмо бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое он 4 октября передал журналистам из тюрьмы в Рустави.

По мнению политика, у его партии «Единое национальное движение» очень большие результаты на референдуме.

«Местные выборы эта власть постоянно выигрывала. Всегда выигрывали легко и даже не напрягались. А вот сейчас, когда они думали, что сломили грузинский народ, во всех больших городах Грузии будет второй тур. Среди этих городов практически везде лидирует наша партия. Это может означать только одно: мы не должны расслабляться, еще больше сопротивляйтесь власти. Я вами горжусь!» — указано в послании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. На следующий день был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент.

Журналисты предположили, что он мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

4 октября на территорию тюрьмы в Рустави, где находится Саакашвили, приехал автобус с бойцами спецназа. Спецназ выставил кордон вокруг тюрьмы, там ожидается акция сторонников Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.