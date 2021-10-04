В Грузии заявили о нежелании передавать Саакашвили Украине

Тбилиси не намерен передавать Киеву арестованного бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом 4 октября заявила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.

Она подчеркнула, что политик будет отбывать тюремный срок на родине.

«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», — сказала министр на брифинге после заседания правительства.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. На следующий день был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент.

Журналисты предположили, что Саакашвили мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения.

Однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили Грузии подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.