В Кабуле в ходе перестрелки уничтожены террористы ИГ

Группу боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) ликвидировали во время столкновения в Кабуле.

«Группа боевиков ИГ была убита в районе Хаир-Хана после короткой перестрелки», — сообщил источник «РИА Новости» в Афганистане.

По словам очевидца, который поделился информацией с агентством, в 17-м округе афганской столицы была слышна стрельба из обычного и тяжелого оружия. Он отметил, что огонь вели неизвестные с двух сторон, но кто именно участвовал в перестрелке, неясно.

3 октября сообщалось о мощном взрыве около мечети Идгах в столице Афганистана, где проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Уточнялось, что в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула шла перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками ИГ.

Сообщалось о раненых и убитых.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.