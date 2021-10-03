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Авраам Руссо прокомментировал задержание Исмаилова

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Певец Авраам Руссо прокомментировал задержание экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает РЕН ТВ.

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Имя Исмаилова связано с делом о похищении и избиении Руссо в 2004 году. Кроме того, его подозревают в причастности к покушению на артиста в 2006 году.

«Я особо радость не испытываю, скажем, в этом плане, несмотря на то, что я очень сильно пострадавший. То есть у нас были недоразумения, но то, что его арестовали, это в своем роде справедливо (...) Я, как гражданин Российской Федерации, как пострадавший, требую всегда справедливости. Посмотрим, как дальше пойдет. Надеюсь, не отпустят его под залог», — рассказал певец.

Руссо пояснил, что с Исмаиловым они встретились на Кипре в 1991 году — тогда артист выступал на мероприятиях миллиардера. Однако, как отмечает певец, из-за разности менталитетов между ними возникали разногласия.

«Как и все богатые, наверное, он своеобразный человек. У него есть свой менталитет, характер, сложно угодить ему. Тем более разная культура была у нас, я его не понимал никогда. Да, поэтому непросто было мне. Честно, даже не хочется иногда вспоминать вот это. Но я могу сказать одно: то, что я прошел этот путь в жизни. Если это всё перевернуть назад, мою жизнь, я бы пересмотрел отношения с ним», — отметил певец.

Как сообщил Руссо, в январе 2004 года Исмаилов избил его вместе со своими подчиненными, потребовав ведение эстрадной деятельности артиста на его условиях.

Кроме того, после избиения певца перевезли в подмосковный дом Исмаилова, где сутки удерживали, пока артист не согласился на все требования.

«Ему было всё равно, говорил он, наплевать на государство. Он был сам для себя как закон», — добавил Руссо.

После произошедшего певец перестал выходить на контакт с Исмаиловым, однако на этом их конфликт не закончился. В 2006 году на Руссо было совершено покушение: машину певца обстреляли из автомата, сам артист получил три пулевых ранения.

«Скоро это дело тоже раскроется и выйдет, потому что им плотно занимаются правоохранительные органы. С его арестом, его экстрадицией, дело должно пойти. И он признается, что и как. Я не думаю, что только он в этом замешан», — отметил он.

Отмечается, что в последний раз Руссо и Исмаилов виделись в 2017 году, именно тогда бизнесмена объявили в международный розыск.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября на основании российского ордера. В российском посольстве в Черногории заявили, что о его задержании им стало известно от местных СМИ.

Как сообщила 2 октября адвокат Марина Русакова, суд Подгорицы оставил Исмаилова под стражей, сторона защиты обжаловала арест.

При этом глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил, что необходимо расследовать связи экс-директора Черкизовского рынка с бывшими властями и президентом страны Мило Джукановичем.

В Следственном комитете РФ (СК РФ) «Известиям» рассказали, что Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийств двух предпринимателей и других преступлениях. В связи с тем, что фигурант скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск, пояснили в СК РФ.

2 октября стало известно, что экс-владелец Черкизовского рынка направлен в экстрадиционный изолятор в Подгорице.

В решении Высшего суда Подгорицы от 2 октября на черногорском языке говорится, что основаниями для задержания Исмаилова стали международный ордер Интерпола на арест и решение Басманного районного суда Москвы об аресте и экстрадиции в рамках уголовного производства.

Отмечается, что ему вменяется совершение преступлений, связанных с убийством и незаконным приобретением, передачей, продажей, хранением, транспортировкой или ношением огнестрельного оружия, основных компонентов огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Подробности о деле Тельмана Исмаилова смотрите в материале Кирилла Воробьева из Подгорицы в итоговой программе «Добров в эфире» в воскресенье в 23:00 на РЕН ТВ.

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