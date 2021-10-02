Суд оставил под стражей бывшего владельца Черкизовского рынка

Суд Подгорицы 2 октября оставил под стражей бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сторона защиты обжаловала арест. Об этом сообщила адвокат Марина Русакова.

«Сегодня решением суда он (Исмаилов. —Ред.) оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее чем через месяц будет решение о выдаче его российской стороне», — заявила она «РИА Новости».

О задержании в Черногории Исмаилова стало известно накануне. Сообщалось, что задержание было произведено на основании российского ордера.

В Следственном комитете РФ (СК РФ) «Известиям» рассказали, что Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийств двух предпринимателей и других преступлениях. В связи с тем, что фигурант скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск, пояснили в СК РФ.

По данным следствия, Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. План совершения преступного действия он прорабатывал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.

Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил несколько раз из пистолета в двоих потерпевших в то время, когда сам находился в салоне автомобиля. Вследствие полученных травм оба мужчины, в которых целился Керимов, скончались.

В настоящее время Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу.

Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка в Москве, основатель группы АСТ. Предприниматель был объявлен в международный розыск в ноябре 2017 года. Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя по обвинению в организации двух убийств.