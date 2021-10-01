Бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова задержали в Черногории

В Черногории задержан бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом пишет в пятницу, 1 октября, местное издание Vijesti со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, задержание было произведено в Подгорице на основании российского ордера.

Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка в Москве, основатель группы АСТ. Предприниматель был объявлен в международный розыск в ноябре 2017 года. Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя по обвинению в организации двух убийств.

Так, 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе нашли внедорожник Toyota Land Cruiser, в салоне которого находились тела убитых бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Изначально по делу проходили брат Исмаилова Рафик и Мехман Керимов, который уже сознался в убийстве.

По версии следствия, убийство было совершено «из-за нежелания возвращать долю денежных средств, вырученных от продажи ТУ «Строймаркет 1», находившихся у них в долевой собственности».