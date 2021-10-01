Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова задержали в Черногории

Vijesti: экс-директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Черногории задержан бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом пишет в пятницу, 1 октября, местное издание Vijesti со ссылкой на собственные источники.

Расстроили кланы
Что стоит за обвинением миллиардера Тельмана Исмаилова и его родственников в двойном убийстве

По имеющейся информации, задержание было произведено в Подгорице на основании российского ордера.

Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка в Москве, основатель группы АСТ. Предприниматель был объявлен в международный розыск в ноябре 2017 года. Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя по обвинению в организации двух убийств.

Так, 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе нашли внедорожник Toyota Land Cruiser, в салоне которого находились тела убитых бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Изначально по делу проходили брат Исмаилова Рафик и Мехман Керимов, который уже сознался в убийстве.

По версии следствия, убийство было совершено «из-за нежелания возвращать долю денежных средств, вырученных от продажи ТУ «Строймаркет 1», находившихся у них в долевой собственности».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021