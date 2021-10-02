В Черногории заявили о необходимости расследовать связи Исмаилова и президента

Необходимо расследовать связи экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова с бывшими властями и президентом Черногории Мило Джукановичем. Об этом в субботу, 2 октября, заявил глава комитета парламента по безопасности и обороне Милан Кнежевич.

«Согласно своим законным полномочиям, я запросил информацию в отношении пребывания Исмаилова в Черногории и о том, получал ли он в этом помощь бывшего режима, и почему его задержание проведено только сейчас, если ордер Интерпола выдан уже довольно давно», — рассказал он «РИА Новости».

Кнежевич отметил, что полиция и прокуратура должны начать «обстоятельное расследование».

«Повторю, полиция и прокуратура должны, помимо задержания, о котором мы пока оповещены только из СМИ, начать обстоятельное расследование — кто этим господам всё это время обеспечивал здесь поддержку и логистику и гарантировал их безопасность, потому что и один и другой, особенно Исмаилов, воспринимаются как те, кто имел хорошие отношения с бывшим премьером, а ныне президентом Мило Джукановичем», — отметил собеседник агентства.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября на основании российского ордера. В российском посольстве в Черногории заявили, что о его задержании стало известно от местных СМИ, а официальной информацией от черногорских компетентных органов пока не поступало.

В Следственном комитете РФ (СК РФ) «Известиям» рассказали, что Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийств двух предпринимателей и других преступлениях. В связи с тем, что фигурант скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск, пояснили в СК РФ.

По данным следствия, Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. План совершения преступного действия он прорабатывал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.

Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил несколько раз из пистолета в двоих потерпевших в то время, когда сам находился в салоне автомобиля. Вследствие полученных травм оба мужчины, в которых целился Керимов, скончались.

В настоящее время Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу.

Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка в Москве, основатель группы АСТ. Предприниматель был объявлен в международный розыск в ноябре 2017 года. Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя по обвинению в организации двух убийств.