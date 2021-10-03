Стали известны детали судебного решения по делу Исмаилова

В распоряжении «Известий» оказались документы из Черногории, связанные с задержанием экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в столице этого государства — Подгорице.

В одном из документов на русском языке от 10 сентября 2021 года Исмаилову предлагается лично явиться в сектор по административным и внутренним делам МВД Черногории в связи с законом об административном процессе. Дата явки — 12 ноября 2021 года. Детали дела, по которому приглашался Исмаилов, в документе не уточняются.

Другой документ — решение Высшего суда Подгорицы от 2 октября на черногорском языке, в котором выносится решение о задержании Исмаилова.

В нем, в частности, говорится, что основанием для задержания гражданина РФ и Израиля Тельмана Исмаилова стал международный ордер Интерпола на арест и решение Басманного районного суда Москвы об аресте и экстрадиции в рамках уголовного производства. Отмечается, что Исмаилову вменяется совершение преступлений, связанных с убийством и незаконным приобретением, передачей, продажей, хранением, транспортировкой или ношением огнестрельного оружия, основных компонентов огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Из документа также следует, что Исмаилов находится в Черногории с просроченным российским загранпаспортом: срок действия истек еще в апреле 2020 года. Кроме того, указано, что у Исмаилова, который родился в 1956 году в Азербайджане и проживает в столице Черногории — Подгорице, является доктором экономических наук, состоит в браке, является отцом двоих детей, «плохое финансовое положение».

Задержание квалифицируется как экстрадиция и отсчитывается с 1 октября 2021 года в виде лишения свободы. Содержание под стражей может длиться до экстрадиции Исмаилова по запросу судебных органов Российской Федерации, но не более шести месяцев, после чего может быть продлено еще на два месяца по обоснованному предложению запрашивающего государства.

Оговаривается также, что в случае, если в 18-дневный срок с момента задержания (может быть продлен до 40 дней) не поступит запрос на выдачу задержанного, содержание под стражей будет прекращено. При этом возможная апелляция не приостанавливает исполнение решения.

Уточняется, что правоохранители Подгорицы доставили Тельмана Исмаилова к следственному судье с документами, подтверждающими, что тот является гражданином Российской Федерации. При этом сам ответчик утверждает, что он является гражданином Израиля и что Российская Федерация разыскивает его. При этом Исмаилов подтвердил судье все личные данные из ордера Интерпола, однако отрицает совершение вменяемых ему преступлений и утверждает, что рассматриваемое уголовное дело является результатом политического и экономическое преследования со стороны российских властей.

Отмечается, что суд, имеющий реальную юрисдикцию действовать в делах о международной правовой помощи и выдавать обвиняемых, пока не получал от Российской Федерации просьбы о содействии со стороны резолютивной части этого решения.

В решении говорится, что поскольку «есть разумные подозрения в том, что лицо совершило уголовное преступление, и есть обстоятельства, указывающие на опасность побега, следственный судья вынес постановление о задержании» Исмаилова.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября на основании российского ордера. В российском посольстве в Черногории заявили, что о его задержании им стало известно от местных СМИ.

Как сообщила 2 октября адвокат Марина Русакова, суд Подгорицы оставил Исмаилова под стражей, сторона защиты обжаловала арест.

При этом глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил, что необходимо расследовать связи экс-директора Черкизовского рынка с бывшими властями и президентом страны Мило Джукановичем.

В Следственном комитете РФ (СК РФ) «Известиям» рассказали, что Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийств двух предпринимателей и других преступлениях. В связи с тем, что фигурант скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск, пояснили в СК РФ.

По данным следствия, Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. План совершения преступного действия он прорабатывал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.

Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил несколько раз из пистолета в двоих потерпевших в то время, когда сам находился в салоне автомобиля. Вследствие полученных травм оба мужчины, в которых целился Керимов, скончались.

В настоящее время Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу.

2 октября стало известно, что экс-владелец Черкизовского рынка направлен в экстрадиционный изолятор в Подгорице.

Подробности о деле Тельмана Исмаилова смотрите в материале Кирилла Воробьёва из Подгорицы в итоговой программе «Добров в эфире» в воскресенье в 23:00 на РЕН ТВ.