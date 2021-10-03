В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии у COVID-19 специфических черт

У новой коронавирусной инфекции нет специфических симптомов, которые бы позволили однозначно отличить заболевание от других инфекций. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«На самом деле, ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем. В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину», — цитирует агентство Горелова 2 октября.

Однако, по его словам, при легких формах даже грипп дифференцировать на глазок невозможно.

При этом при возникновении любого из этих вирусных заболеваний крайне важно своевременно начать лечение, добавил Горелов.

«Применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяют тяжесть его течения и то, какой будет исход. Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение», — сказал эксперт.

Высокопоставленный сотрудник Роспотребнадзора посоветовал оставаться дома при плохом самочувствии и не подвергать риску заражения окружающих.

Как сообщил Горелов ранее в субботу, привиться от коронавирусной инфекции можно уже спустя несколько недель после гриппа или ОРВИ. Он также призвал граждан вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа, напомнив, что между прививками должно пройти не менее месяца.

До этого, 30 сентября, врачи указали, что симптомы коронавируса на первых порах можно спутать с простудой или гриппом, отметив, что теперь болезнь протекает скоротечно. Так, у заболевших COVID-19 могут быть боли в горле, высокая температура, а также головокружение, глухота и потеря обоняния.

26 сентября аллерголог-иммунолог Андрей Продеус посоветовал соблюдать правильный порядок вакцинирования. Он подчеркнул, что сначала необходимо сделать прививку от коронавируса и только затем, после перерыва, от гриппа.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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