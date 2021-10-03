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В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии у COVID-19 специфических черт

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У новой коронавирусной инфекции нет специфических симптомов, которые бы позволили однозначно отличить заболевание от других инфекций. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«На самом деле, ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем. В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину», — цитирует агентство Горелова 2 октября.

Однако, по его словам, при легких формах даже грипп дифференцировать на глазок невозможно.

При этом при возникновении любого из этих вирусных заболеваний крайне важно своевременно начать лечение, добавил Горелов.

«Применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяют тяжесть его течения и то, какой будет исход. Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение», — сказал эксперт.

Высокопоставленный сотрудник Роспотребнадзора посоветовал оставаться дома при плохом самочувствии и не подвергать риску заражения окружающих.

Как сообщил Горелов ранее в субботу, привиться от коронавирусной инфекции можно уже спустя несколько недель после гриппа или ОРВИ. Он также призвал граждан вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа, напомнив, что между прививками должно пройти не менее месяца.

До этого, 30 сентября, врачи указали, что симптомы коронавируса на первых порах можно спутать с простудой или гриппом, отметив, что теперь болезнь протекает скоротечно. Так, у заболевших COVID-19 могут быть боли в горле, высокая температура, а также головокружение, глухота и потеря обоняния.

26 сентября аллерголог-иммунолог Андрей Продеус посоветовал соблюдать правильный порядок вакцинирования. Он подчеркнул, что сначала необходимо сделать прививку от коронавируса и только затем, после перерыва, от гриппа.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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