В Роспотребнадзоре назвали срок вакцинации от COVID-19 после гриппа и ОРВИ

Привиться от коронавирусной инфекции можно уже спустя несколько недель после гриппа или ОРВИ, заявил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Перенесенные ОРВИ или грипп — не причина отказываться от прививки от COVID-19. Ее можно делать спустя две–три недели после острого заболевания», — сказал Горелов.

Эксперт отметил, что заболевание вирусной инфекцией — большой стресс для организма, поэтому нужно уберечь его от последующих болезней.

«Люди, перенесшие одну инфекцию, становятся более восприимчивы к другим, да и течение заболевания прогнозируется более тяжелое», — отметил сотрудник Роспотребнадзора.

Горелов призвал граждан вакцинироваться как от ковида, так и от гриппа. Однако он напомнил, что между прививками должно пройти не менее месяца.

«Основной рост заболеваемости гриппом обычно начинается в конце осени, так что если начать вакцинацию сейчас, то можно успеть получить защиту до эпидемиологического подъема», — заключил он.

До этого, 30 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на сегодняшний день около 13,5 млн человек в России привиты от гриппа, что составляет 9,2% от совокупного населения. Темпы вакцинации недостаточны, заявила Попова.

Ранее, 29 сентября, в Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что в настоящее время эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ. В стране циркулируют преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии: бокавирус, метапневмовирус и так называемая основная тройка — риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

26 сентября аллерголог-иммунолог Андрей Продеус посоветовал соблюдать правильный порядок вакцинирования. Он подчеркнул, что сначала необходимо сделать прививку от коронавируса, и только затем, после перерыва, — от гриппа.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.