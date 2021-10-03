«Тардиф не будет негативно относиться к России»

Неделю назад в Санкт-Петербурге избрали нового президента Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF). Вместо руководившего организацией 27 лет Рене Фазеля пост занял француз канадского происхождения Люк Тардиф. Он не считался фаворитом, но опередил немца Франца Райндля, чья победа казалась делом решенным. Член совета международной федерации Киров Липман, в 1996–2016 годах руководивший Федерацией хоккея Латвии, поделился с «Известиями» мнением о будущем IIHF и вероятном отношении нового президента к России.

— Удивил результат выборов?

— Немножко удивил, потому что еще за два дня до выборов была уверенность, что победит Райндль. Но в целом всё нормально, Тардиф — тоже хороший человек, у меня с ним хорошие отношения, как и с Райндлем. Мы с Люком вместе работали. Он сам канадец, но переехал с семьей во Францию в 1970-е годы. Хорошо ориентируется в НХЛ, КХЛ, европейских странах. Разбирается в финансах, неслучайно долгие годы был казначеем IIHF. Много помогал маленьким хоккейным странам. Наверное, они в основном и голосовали за него.

— Раньше считалось, что IIHF должен возглавлять человек не из крупных хоккейных держав вроде России, Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии. Насколько канадские корни нового президента будут играть роль?

— Наоборот, развитые страны в любом случае останутся в лидерах, но Люк будет стараться помочь подтянуться остальным. Разве можно с развитием хоккея в России сравнить хоккей, к примеру, Молдавии? Конечно, нет. В России и опыта побольше, и знаний. А Тардиф только пошел на выборы как француз, но он ведь всё равно канадец. Родители его приехали во Францию жить. Но это не значит, что он будет сверхлоялен к Канаде. Полагаю, что мы можем ждать от него равноудаленности.

— Как Тардиф будет относиться к России, которая, по слухам, поддерживала не его, а Райндля?

— Безусловно, невозможно сравнить Тардифа с Фазелем, который был в очень хороших отношениях с Россией и не только с ней. Рене и с Латвией был в дружеских отношениях, могу это говорить ответственно, поскольку почти 20 лет возглавлял Федерацию хоккея Латвии. У меня с ним прекрасные отношения. Фазель без стеснения называл меня своим другом — это тоже много значит. Не каждый в таком большом ранге сподобился бы на такие слова в отношении руководителя федерации небольшой страны. Поэтому Люку будет тяжело сравниться с Фазелем по части взаимоотношений и преданности. Но Тардиф — тоже неплохой человек. Надо смотреть, как он поведет себя. Одно дело работать простым членом совета IIHF, главой финансового комитета, другое — президентом международной федерации. Некоторые страшно любят власть и готовы на всё пойти ради нее, на любые непорядочные вещи. А есть такие, как Фазель, который не злоупотреблял своей должностью, никогда не был закрыт от национальных федераций, всегда был готов с любой из них встретиться и обсудить любые вопросы. Это очень важно. Таких людей меньшинство. Но не думаю, что Тардиф будет как-то негативно настроен против России или любой другой страны.

— Почему все-таки победил Тардиф, хотя в это изначально мало кто верил?

— В данном случае тут нет политики. Единственное, что есть, — это влияние малых стран. Я долгое время был членом совета IIHF и видел, насколько важно к ним прислушиваться. Я всегда учитывал их мнение, когда они высказывались по тем или иным проблемам. Они всегда плакали, что у них тяжелое финансовое положение, поэтому нет возможности расти. И сейчас, наверное, они надеются, что Тардиф будет помогать им с финансированием, поэтому поддержали его. Но здесь неясно, какие у него возможности. IIHF — достаточно бедная федерация. Ее не сравнить с ФИФА или теннисной федерацией (ITF). У хоккейной федерации пространство для маневра ограничено. Правда, здесь я не совсем согласен был с решением Фазеля о привлечении в качестве генерального спонсора маркетинговой компании Infront (Infront Sports&Media). Это было неправильно, потому что они давали определенную сумму, но отталкивали многих других потенциальных спонсоров. Это была ошибка и единственное решение Рене, с которым я не согласен. И я всегда говорил ему об этом. Но у них был такой договор заключен, который было тяжело поменять.

— Удивило, что белорусский представитель Сергей Гончаров сумел набрать немало голосов и занял третье место, а не последнее, пятое, как многие ожидали?

— Удивило. Но дело в том, что у него давно гражданство Германии. И там играл и до сих пор играет серьезную роль его отец (Владимир Гончаров, бывший генеральный директор минского «Динамо». — «Известия»), он всё это сделал, выдвинул Сергея. Вы, наверное, знаете, что его отец — достаточно богатый и известный человек, у него бизнес в Германии. И во многом за счет его связей Сергей столько голосов набрал. Хотя меня всё равно удивил его результат. Я знаю Сергея достаточно давно, еще когда он был мальчишкой. Как человек неплохой, у меня с ним были товарищеские отношения. Так что не могу жаловаться на него.

— Два основных кандидата на место Фазеля несильно моложе Рене. Тардифу — 68 лет, Райндлю — 66. Можно сказать, что сейчас IIHF ждет переходная фаза?

— Думаю, да. Это Фазель мог 27 лет руководить IIFH, поскольку избран впервые в 1994 году, в 44 года. Был очень молодым человеком. А Тардиф, скорее всего, лет через восемь уйдет. Не думаю, что продержится больше одного-двух сроков. Сейчас вообще в руководстве IIHF идет смена поколений. Вот ушел с поста вице-президента финн Калерво Куммола, очень влиятельный человек. У меня есть своя теория, кто может в будущем возглавить организацию из относительно молодых членов совета. Но называть имя не буду, поскольку это может быть воспринято как давление на общественное мнение. Не хочу, чтобы мои слова влияли и на этого человека, и на его потенциальных избирателей. Он должен рассчитывать только на себя. Но вообще всё зависит от конкретной личности. У нас же в IIFH нет ограничений, что нельзя быть президентом в возрасте старше 70 лет. Вот ФИФА руководил Жоао Авеланж, когда ему было за 80 лет. Так что всё возможно. Может быть, Тардиф так отлично сработает, найдет столько крупных спонсоров, сделав федерацию значительно богаче, что его все будут уговаривать подольше руководить. Тогда мои прогнозы про один-два срока вообще будут неуместны. И на его возраст никто не обратит внимания.