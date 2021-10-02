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Эксперт предрек одобрение «Спутника V» ВОЗ в течение двух месяцев

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не более чем в течение двух месяцев. Такое мнение высказал президент производящей препарат аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Рубен Фигейрас.

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«По имеющейся у нас информации, ее одобрение в течение максимум одного-двух месяцев неизбежно», — цитирует Фигейраса информационное агентство Telam.

По словам эксперта, «Спутник V» до сих пор не был одобрен ВОЗ из-за административных проблем. Он напомнил, что российской вакциной уже привились миллионы людей по всему миру.

Аргентина стала первым государством в Латинской Америке, которое одобрило использование «Спутника V», а также первой страной в регионе, которая запустила производство российской вакцины.

Вакцинация российским препаратом в Аргентине стартовала 29 декабря 2020 года, а местное производство вакцины на базе Laboratorios Richmond началось в апреле 2021 года. В начале июля компания сообщила об изготовлении первой партии второго компонента вакцины «Спутника V» в 153,4 тыс. доз.

Ранее 2 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией «Спутника V», устранены, и для одобрения требуется лишь завершить некоторые административные процедуры.

«Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг, это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться», — уточнил Мурашко.

Вакцина «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи Минздрава России зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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