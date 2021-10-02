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Мурашко заявил о снятии барьеров для регистрации «Спутника V» ВОЗ

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Все барьеры для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний день сняты. Об этом 2 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ»,— сказал он на брифинге в Женеве.

Мурашко отметил, что теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов. Всё это административные вопросы, подчеркнул он.

Кроме того, министр рассказал, что Россия и США также обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации. По его словам, американские представители «услышали аргументы» России.

Ранее, 7 сентября, представитель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери сообщил, что регулятор пока не называет даты одобрения в ЕС «Спутника V» и китайской Sinovac. Он заявил, что ведомству необходима дополнительная информация по вакцинам.

17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на политизированность затягивания процесса регистрации российских вакцин на Западе. По его словам, Еврокомиссия ничего не собирается делать до тех пор, пока «Спутник V» не будет зарегистрирован ВОЗ.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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