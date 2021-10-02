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На Украине напомнили о нацистском прошлом Венгрии из-за контракта по газу

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Контракт, заключенный между Венгрией и компанией «Газпром» на поставку российского газа, — это свидетельство «антиукраинских» действий со стороны Будапешта. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок.

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Он убежден, что данное решение принесет проблемы украинской стороне.

При этом он подчеркнул, что Венгрия в прошлом сотрудничала с Третьим рейхом. По мнению политика, данный исторический факт следует упоминать при обсуждении разногласий Украины с Венгрией.

«Давайте вспомним другие времена, когда Венгрия была, если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии. <...> Давайте вспоминать эту историю, если об этом разговаривать», — указал Тягнибок в эфире Четвертого канала.

Бывший депутат добавил, что большие финансовые убытки для Украины сулит нерешенный вопрос с газопроводом «Северный поток – 2», в то время как Будапешт получает российский газ в обход Украины.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Илья Кива от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что потеря транзита газа в Венгрию из-за ее долгосрочного контракта с «Газпромом» может привести к развалу Украины.

По словам депутата, президент Украины Владимир Зеленский, а также бывший премьер-министр Арсений Яценюк должны быть привлечены к ответственности «за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство», поскольку способствовали потере транзита газа.

27 сентября российский «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход Украины. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Украинские власти в ответ объявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в этом вопросе. По его словам, он должен заботиться лишь об интересах венгерского электората.

Как заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова, «Оператор ГТС» вынужден переориентировать импорт газа с Венгрии на другие направления — с Польшей, Румынией, Словакией. Она отметила, что сейчас они ограничены в возможностях.

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