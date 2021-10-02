На Украине напомнили о нацистском прошлом Венгрии из-за контракта по газу

Контракт, заключенный между Венгрией и компанией «Газпром» на поставку российского газа, — это свидетельство «антиукраинских» действий со стороны Будапешта. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок.

Он убежден, что данное решение принесет проблемы украинской стороне.

При этом он подчеркнул, что Венгрия в прошлом сотрудничала с Третьим рейхом. По мнению политика, данный исторический факт следует упоминать при обсуждении разногласий Украины с Венгрией.

«Давайте вспомним другие времена, когда Венгрия была, если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии. <...> Давайте вспоминать эту историю, если об этом разговаривать», — указал Тягнибок в эфире Четвертого канала.

Бывший депутат добавил, что большие финансовые убытки для Украины сулит нерешенный вопрос с газопроводом «Северный поток – 2», в то время как Будапешт получает российский газ в обход Украины.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Илья Кива от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что потеря транзита газа в Венгрию из-за ее долгосрочного контракта с «Газпромом» может привести к развалу Украины.

По словам депутата, президент Украины Владимир Зеленский, а также бывший премьер-министр Арсений Яценюк должны быть привлечены к ответственности «за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство», поскольку способствовали потере транзита газа.

27 сентября российский «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход Украины. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Украинские власти в ответ объявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в этом вопросе. По его словам, он должен заботиться лишь об интересах венгерского электората.

Как заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова, «Оператор ГТС» вынужден переориентировать импорт газа с Венгрии на другие направления — с Польшей, Румынией, Словакией. Она отметила, что сейчас они ограничены в возможностях.