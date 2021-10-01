Украина переориентирует импорт газа с Венгрии на другие направления

«Оператор ГТС» будет вынужден переориентировать импорт газа с Венгрии на другие направления, в частности с Польшей, Румынией, Словакией. Об этом сообщила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. «Балканский поток» — продолжение «Турецкого потока». «Газпром» и Будапешт подписали контракт сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м этого ресурса ежегодно в обход украинской территории.

«Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения — с Польшей, Румынией, Словакией и будем поддерживать наши собственные нужды за счет тех соединений», — сказала Белькова в эфире телеканала «Украина 24» в пятницу, 1 октября.

Подписание договора между российской компанией и Будапештом спровоцировало резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгерская сторона не может принимать во внимание позицию Украины относительно спора по газовому договору «Газпрома» и Будапешта.

В пресс-службе компании «Оператор ГТС Украины» 1 октября сообщили, что Киев лишился возможности виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита. При этом «Нафтогаз Украины» признал право «Газпрома» прекратить транзит через Украину, отметив, что это предусмотрено действующим транзитным контрактом между двумя странами.