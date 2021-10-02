На Украине предупредили о развале страны из-за потери транзита газа в Венгрию

Потеря транзита газа в Венгрию из-за ее долгосрочного контракта с «Газпромом» может привести к развалу Украины. Об этом 2 октября заявил депутат Верховной рады Илья Кива от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Начало конца украинской экономики, а впоследствии и развала страны… Российский «Газпром» сегодня начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Всё это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, президент Украины Владимир Зеленский, а также бывший премьер-министр Арсений Яценюк должны быть привлечены к ответственности «за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство», поскольку способствовали потере транзита газа.

Помимо прочего, Кива указал на схожесть процессов на Украине и в Афганистане и обвинил власти Киева в стремлении действовать в интересах Соединенных Штатов.

27 сентября российский «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход Украины. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Украинские власти в ответ объявили о намерении обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в этом вопросе. По его словам, он должен заботиться лишь об интересах венгерского электората.

Как заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова, «Оператор ГТС» вынужден переориентировать импорт газа с Венгрии на другие направления — с Польшей, Румынией, Словакией. Она отметила, что сейчас они ограничены в возможностях.