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Мурашко обсудит с делегацией США взаимное признание сертификатов о вакцинации

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудит с делегацией США в Женеве взаимное признание сертификатов о вакцинации. Об этом 2 октября заявил помощник министра Алексей Кузнецов.

«Необходимо взаимное признание эффективных вакцин»
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«В том числе будет обсуждаться вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации», — сказал он «РИА Новости».

5 сентября глава Минздрава РФ рассказал о важности формирования общих подходов между странами на перемещения вакцинированных граждан через границу. По его словам, для этого необходимо рассмотреть взаимное признание государствами «Группы двадцати» факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами.

Ранее, 3 сентября, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что взаимное признание российских и зарубежных вакцин от коронавируса произойдет до конца 2021 года. Он отметил, что взаимному признанию вакцин препятствуют попытки ряда крупных фармакологических компаний ограничить распространение российского «Спутника V», для того чтобы самим занять рынки.

30 августа уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев выразил мнение, что процесс взаимного признания вакцин «искусственно замедляется». Он также заметил, что со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) идет слишком медленный процесс признания вакцин, из-за чего под дискриминационные меры попадают как россияне, проживающие за границей, так и иностранцы, привитые российской вакциной.

Процедуру экспертизы регистрационного досье «Спутника V» ЕМА начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность РФПИ подать заявку на его регистрацию в ЕС.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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