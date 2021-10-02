Автомобиль протаранил ограждение и загорелся на западе Москвы

На западе Москвы 2 октября спорткар Audi R8 протаранил ограждение, после чего загорелся.

По данным РЕН ТВ, водитель автомобиля в результате ДТП скончался.

Как уточнили в столичном департаменте транспорта, авария произошла на улице Нижние Мневники.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Движение в сторону Подмосковья затруднено.

Также 2 октября в центре Москвы автомобиль Porsche въехал в здание школы № 1500, которая больше известна как «Пушкинская школа». В результате инцидента пострадали двое, их госпитализировали.