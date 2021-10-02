Porsche протаранил здание школы в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль Porsche въехал в здание школы в субботу, 2 октября. По информации «Известий», в результате инцидента пострадали два человека, их госпитализировали.

ДТП произошло на улице Сретенка, 20. Спорткар въехал в школу №1500, которая больше известна как «Пушкинская школа», уточняет РЕН ТВ.

В настоявшее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. На месте работают экстренные службы.

30 сентября в Москве водитель фургона Hyundai Porter скончался за рулем, после чего машина врезалась в металлическое ограждение. ДТП произошло на улице Касаткина в районе дома 1.