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Глава Владимирской области направил заявление об отставке

Сипягин написал заявление об отставке с поста губернатора Владимирской области
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил в администрацию президента РФ. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Елунина.

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«Губернатор принял депутатский мандат и написал заявление об отставке, оно направлено в администрацию президента. Ожидается принятие отставки президентом и издание им указа о назначении врио губернатора», — сказала она журналистам ТАСС.

Отмечается, что до этого момента Сипягин остается главой региона.

Сипягин перейдет на работу в Государственную думу. 29 сентября в администрации региона сообщили, что губернатор решил принять мандат депутата нижней палаты парламента страны.

Сам Сипягин в своем обращении к жителям области отметил, что, принимая данное решение, он руководствовался «намерением принести максимальную пользу» региону.

Сипягин входил в общефедеральную часть списка ЛДПР из 15 человек во главе с лидером партии Владимиром Жириновским.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что Сипягин назначил временно исполняющим обязанности своего заместителя по вопросам сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства Германа Елянюшкина.

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