В Совфеде оценили реакцию «Нафтогаза» на прекращение транзита газа в Венгрию

Согласно транзитному договору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», Россия либо осуществляет транзит газа через территорию Украины, либо оплачивает мощности. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Иными словами, оплачивая мощности газопровода, «Газпром» может не использовать их по прямому назначению, а это значит, что Россия не нарушает контракт с «Нафтогазом», пояснил он.

По мнению сенатора, громкие заявления украинской стороны — это политическая составляющая, поскольку Украина, как обычно, пытается обвинить Россию во всех своих внутренних проблемах. Между тем, как подчеркнул Васильев, Россия всегда открыта для переговоров.

«Украина, несмотря на свою недружелюбную риторику, понимает, что ценовая политика по газу между Россией и Европой может оказаться «невыгодной» для Украины, поскольку цены на газ на Украине безусловно вырастут. С другой стороны, «Газпром» в конце концов прокачает какое-то количество газа, используя мощности «Нафтогаза», поскольку Россия вряд ли сможет остаться равнодушной к проблемам, с которыми неминуемо столкнутся жители Украины», — добавил политик.

«Газпром» начал поставлять газ в Венгрию с 1 октября через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Позже в этот же день в компании «Оператор ГТС Украины» рассказали, что страна лишилась возможности виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита.

При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отметил, что «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через украинскую территорию, так как это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет ранее в сентябре. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгерская сторона не может принимать во внимание позицию Украины относительно спора по газовому договору «Газпрома» и Будапешта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 сентября сравнила угрозы украинской стороны с «доносами на соседей» из зависти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, в тот же день подчеркнул, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли. Он выразил сомнения в том, что какая-либо страна, в том числе Украина, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.