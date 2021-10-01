В Германии показали ролики на случай отключения света и тепла

В ФРГ начали показывать ролики на случай отключения электричества, видео призваны обучить жителей станы правильно действовать в данной ситуации. Один из таких роликов был опубликован на странице Федерального управления по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях в Twitter.

«Что делать в случае полного отключения энергии? Первый Общенациональный день Защиты при чрезвычайных ситуациях посвящен отключению электричества. В рамках мероприятия будет множество программ, информации и живых упражнений», — говорится в тексте под роликом.

Was tun bei einem #Totalausfall? Auf dem ersten landesweiten #Katastrophenschutztag geht's ums Thema #Blackout mit viel Programm, Infos und Live-Übungen. Diesen Samstag ab 10 Uhr auf dem #Münsterplatz in @BundesstadtBonn! pic.twitter.com/9M3oja2bjX — BBK (@BBK_Bund) September 30, 2021

На видео присутствует пожилая женщина в верхней одежде. Обучающее видео рекомендует в случае отключения электричества заклеить окна фольгой, чтобы сохранить тепло в комнате, и сделать специальную самодельную «печку».

С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза. Так, 28 сентября цена природного газа в Европе в ходе торгов достигла $1000 за 1 тыс. куб. м, установив исторический рекорд. Одной из основных причин стал низкий запас в европейских подземных газохранилищах, а также острая нехватка сжиженного природного газа.

Аналитик Raiffeisenbank рассказал «Известиям» 28 сентября, что рост цены на газ в Европе продолжится и в зимний период. Эксперт отметил, что главным образом вверх цены на газ в Европе толкает повышение спроса на него, в первую очередь в Азии, в частности в Китае.

По словам Екатерины Косаревой, управляющего партнера WMT Consult, цены на энергоносители растут во всем мире на фоне повышающегося спроса и низких запасов перед стартом отопительного сезона.

За день до этого агентство Reuters сообщило, что российский «Газпром» и норвежская энергетическая компания Equinor покрывают 60% потребности Евросоюза в газе.

Как заявил «Известиям» Валдис Плявиньш, «Газпром» не является основным выгодоприобретателем от нынешних цен на газ в Европе. Компания поставляет газ в европейские страны по долгосрочным контрактам, что не приносит холдингу большой прибыли в нынешних условиях.