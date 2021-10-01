В Крыму оценили необходимость жестких ограничений на фоне COVID-19

Власти Республики Крым пока не планируют вводить жесткие ограничения на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Пока никаких решений жестких, которые бы ограничивали какие-либо процессы, не принимаем. Пока двигаемся в рамках тех же процедур, которые были», — сказал он журналистам.

Также он отметил, что речи об отмене Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который должен пройти в Крыму в ноябре, не идет, передает RT.

Также 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. Он заметил, что нынешняя ситуация отличается от той, что была прошлой весной, когда были совсем иные показатели.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что в России не планируется вводить локдаун. По ее словам, регионы в достаточной мере обеспечены вакциной, передает «Федеральное агентство новостей».

Накануне Аксенов продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 декабря. Продлен запрет на работу местных хостелов. Также запрещена работа ночных клубов, караоке на территории Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Симферополя и Симферопольского района, сообщается на сайте kp.ru. В ночное время смогут работать только те заведения, которые предоставили доступ к камерам видеонаблюдения, а также провели вакцинацию всего персонала от COVID-19.

При этом глава региона разрешил проведение 5−9 октября I Общероссийской конференции по государственным закупкам «Госзаказ на берегах Тавриды» в Судаке, а также ряда спортивных мероприятий, пишет REGNUM.

Напомним, режим повышенной готовности в Крыму ввели 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса на территории республики.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.