Голикова заявила об отсутствии планов вводить локдаун из-за COVID-19

Власти не планируют вводить в России локдаун из-за ситуации с COVID-19. Об этом 1 октября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как отметила вице-премьер, в стране достаточное количество вакцин для эффективной прививочной кампании.

«Локдаун объявлять не будем... Абсолютно, вакцины достаточно, запас месячный и более в субъектах Российской Федерации есть, можно прививаться», — цитирует ее «РИА Новости».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нынешняя ситуация с пандемией отличается от положения дел прошлой весны, когда из-за коронавируса был введен режим нерабочих дней.

Он отметил, что сейчас меры принимаются на региональном уровне в зависимости от эпидситуации в конкретном субъекте.

«Посмотрим, как будет развиваться дальше. Пока динамка плохая, вызывает беспокойство», — добавил Песков.

Накануне представитель Кремля указал на недостаточный уровень вакцинации россиян от коронавируса, несмотря на то что в стране созданы все условия и обеспечено необходимое количество вакцин.

За прошедшие сутки в России выявили 24 522 новых пациентов с коронавирусом, всего же с начала пандемии зарегистрировано 7 535 548 случаев. При этом с начала осени в России фиксируется прирост новых случаев COVID-19. Как отметил 30 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ситуация с коронавирусом в стране напряженная. Так, за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%, указал он. Премьер призвал власти регионов принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что рост случаев коронавируса фиксируется в 56 субъектах. По ее словам, слабое снижение заболеваемости отмечается в 12 российских регионах.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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