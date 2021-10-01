Лукашенко раскрыл детали расследования убийства сотрудника КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о гибели сотрудника КГБ, заявил, что есть данные, свидетельствующие о том, что подготовка к провокации готовилась заранее.

«Понятно, что готовились. Скорее всего, когда шли проверки, они друг другу позвонили, они же там чатятся, что вот, смотрите <…> Поэтому они готовились, они были уже предупреждены», — приводит слова Лукашенко «БелТА» в пятницу, 1 октября.

По словам президента Белоруссии, получен очень большой поток информации, подтверждающий эти сведения.

Кроме того, белорусский лидер рассказал, что убивший сотрудника КГБ и его супруга в режиме реального времени транслировали в Польшу и США происходящее в квартире. Как уточнил Лукашенко, помещение не принадлежало ни тому преступнику, который стрелял в сотрудника КГБ, ни его супруге.

В то же время президент Белоруссии подчеркнул, что это убийство станет поводом «для проведения зачисток по всему фронту».

«Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем», — заявил Лукашенко.

28 сентября стало известно, что в Минске при проведении антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ. Отмечалось, что в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, один из подозреваемых открыл из ружья огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Один из оперативников получил смертельное ранение. Ответным огнем стрелявший был убит.

По предварительным данным, застреливший сотрудника КГБ во время антитеррористической операции в Минске был программистом IT-компании EPAM Systems. Он жил в квартире, в которой произошла перестрелка, вместе с женой и маленьким сыном. Супруга программиста, которая снимала происходящее из квартиры, в настоящий момент задержана.

По информации белорусских СМИ, антитеррористическая операция фактически являлась рейдом по адресам тех, кто имел отношение к протестам в стране в 2020 году. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Белоруссии («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»).

В Генпрокуратуре республики подчеркнули 29 сентября, что сотрудники КГБ, применившие в Минске оружие и обезвредившие стрелявшего мужчину, действовали в соответствии с законом.