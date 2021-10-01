Подельники Раковой устроили истерику во время избрания им меры пресечения

Подельники вице-президента Сбербанка, бывшего замминистра Минпросвещения РФ Марины Раковой устроили истерику во время избрания меры пресечения в Тверском суде Москвы.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак расплакался, а преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова встала на колени.

Ранее в этот день в МВД сообщили, что экс-замглавы Минпросвещения объявлена в федеральный розыск. Следствие заочно предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Источник в правоохранительных органах в пятницу заявил , что Ракова могла скрыться от следствия на территории Украины. Отмечалось, что вице-президенту Сбербанка мог помочь в этом ее сожитель, гражданин Украины, у которого есть квартира в Киеве.

29 сентября Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Спустя день стало известно, что она не явилась на допрос и покинула место жительства.

Спустя день Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Зака по подозрению в мошенничестве. Также была арестована до 29 ноября Крючкова. Суд, помимо этого, постановил арестовать до 29 ноября управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Максима Инкина.