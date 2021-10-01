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В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан
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Обязательную вакцинацию для работников торговли и образования, а также для государственных служащих ввели власти Свердловской области. Соответствующее постановление подписал 1 октября главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.

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Отмечается, что работники сферы услуг и образовательных организаций подвержены высокому риску заболевания коронавирусной инфекцией в силу особенностей профессиональной деятельности, которая связанна с общением с большим числом людей.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, с 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги в сфере образования и обслуживания — в сфере торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, фитнес-центрах.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работки органов власти и местного самоуправления.

Сообщается, что до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, а до 1 декабря — вторым. В противном случае работодатель должен будет перевести сотрудников на удаленную работу.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что в республике планируется ввести дополнительные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Как ожидается, они коснутся массовых мероприятий, рассматривается вариант пропуска в крупные залы по QR-кодам.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России наблюдается плохая динамика с распространением коронавируса. Он также заметил, что нынешняя ситуация отличается от той, что была прошлой весной, тогда были совсем иные показатели.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что в России не планируется вводить локдаун. По ее словам, регионы в достаточной мере обеспечены вакциной.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждане по желанию могут сделать прививку бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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