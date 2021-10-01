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Новые ограничения готовятся ввести в Татарстане из-за коронавируса

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В Республике Татарстан намерены ввести дополнительные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» 1 октября.

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«Такие намерения есть. Мы обсуждаем. На следующей неделе мы будем предметнее об этом говорить», — заявила глава Роспотребнадзора по Татарстану.

К следующей неделе эксперты планируют составить план действий, проанализировав, какие группы жителей региона болеют чаще. Ожидается, что дополнительные ограничения коснутся массовых мероприятий, в том числе рассматривается вариант пропуска в крупные залы по QR-кодам.

«Более того, вы знаете, что у нас ограниченное количество людей на массовых мероприятиях: 100 человек внутри помещений, 200 снаружи. И сегодня все сомнительные мероприятия, которые не требуют первоочередного проведения, откладываются и переносятся на более благоприятный эпидемиологический период», — цитирует Патяшину InKazan.ru.

За прошедшие сутки в России выявили 24 522 новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии зарегистрировано 7 535 548 случаев.

С начала осени в стране фиксируется прирост новых случаев коронавируса. 30 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость регионам страны реагировать на ситуацию с распространением коронавируса. Он также отметил, что текущий уровень вакцинации россиян является недостаточным.

Масштабная вакцинация началась в России в начале 2021 года. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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