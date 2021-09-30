Устроивший интимную фотосессию на Красной площади попросил депортировать его в Таджикистан

Блогер Руслан Бобиев, задержанный за провокационную фотографию на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, попросил депортировать его в Таджикистан.

«Просто депортируйте меня отсюда, чтоб я больше сюда не приехал», — сказал он в ходе допроса.

Бобиев также попросил прощения за выложенную фотографию и пообещал больше не снимать подобный контент.

В отношении Бобиева составлены протоколы по статьям 19.3 («Сопротивление полиции при задержании») и 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания»).

Блогера задержали правоохранительные органы 30 сентября. Фотографию, на которой Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт, блогер выложил на своей странице в Instagram и TikTok. «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», — подписал он снимок.

Фотография вызвала бурную реакцию пользователей интернета и общественных деятелей, которые потребовали наказать блогера.

Как сообщил блогер Сергей Колесников, позже Бобиев удалил страницы в соцсетях с фотографиями.

В пресс-службе столичного МВД отметили, что задержана также девушка с совместной с блогером фотографии. Ее привлекают также по статье 19.3, ей также вменяется статья 17.12 КоАП («Незаконное ношение формы»).

Ранее, 30 августа, МВД признало пребывание в России стендап-комика Идрака Мирзализаде нежелательным. Причиной послужила его шутка о «любви русских к фекалиям». Экспертиза установила, что монолог содержит признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Позже, 16 сентября, запрет был приостановлен.

9 августа комик был арестован на 10 суток. Кроме оскорбительной шутки поводом для скандала стал монолог, посвященный расизму арендодателей, которые отказывают в съеме квартир россиянам с «непривычными именами». В суде комик извинился перед людьми, которые «неправильно поняли его шутку».