Комик Мирзализаде извинился за шутку про русских

Стендап-комик Идрак Мирзализаде извинился перед людьми, которых оскорбила его шутка про русских. Об этом в понедельник, 9 августа, он заявил в Таганском суде Москвы.

«Вину не признаю, но раскаиваюсь… Выдернуто из контекста, это действие одно звучит неподобающе — и для неподготовленного зрителя это звучит ужасно», — приводит слова комика «РИА Новости».

Скандал произошел после высказывания Мирзализаде о любви русских к фекалиям.

Дополнительно Мирзализаде выдал монолог, посвященный расизму арендодателей, которые отказывают в съеме квартир россиянам с «непривычными именами». По рассказу комика, когда ему удалось снять жилье, он обнаружил, что жившие до него русские квартиросъемщики измазали матрас фекалиями.

Ранее, 29 июля, стало известно, что полицейские встретили прибывшего в Москву Мирзализаде и сопроводили его в отделение. Комику вручили постановление о явке в прокуратуру.

30 июля прокуратуры Москвы возбудила административное дело в отношении комика. В результате проведенной экспертизы было установлено, что обвиняемый сделал заявление, которое содержит признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности.