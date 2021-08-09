Комика Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку про русских

Стендап-комика Идрака Мерзализаде арестовали на 10 суток. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба Таганского суда столицы.

«Решением Таганского районного суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — цитирует сообщение РЕН ТВ.

Мирзализаде извинился в суде перед людьми, которые неправильно поняли его шутку. Однако он не признал вину.

«Выдернуто из контекста, это действие одно звучит неподобающе — и для неподготовленного зрителя это звучит ужасно. И я перед людьми, которые увидели это, неправильно меня поняли, извиняюсь и понимаю, как это может звучать. В этом я раскаиваюсь», — цитирует Мирзализаде телеканал «360».

Скандал произошел после высказывания Мирзализаде о любви русских к фекалиям.

Дополнительно Мирзализаде выдал монолог, посвященный расизму арендодателей, которые отказывают в съеме квартир россиянам с «непривычными именами». По рассказу комика, когда ему удалось снять жилье, он обнаружил, что жившие до него русские квартиросъемщики измазали матрас фекалиями.

Ранее, 29 июля, стало известно, что полицейские встретили прибывшего в Москву Мирзализаде и сопроводили его в отделение. Комику вручили постановление о явке в прокуратуру.

30 июля прокуратуры Москвы возбудила административное дело в отношении комика. В результате проведенной экспертизы было установлено, что обвиняемый сделал заявление, которое содержит признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности, передает агентство городских новостей «Москва».

Ему грозил штраф в размере до 20 тыс. рублей либо обязательные работы, либо административный арест до 15 суток.