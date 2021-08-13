Пиши и защищай: зачем «Новые люди» предложили создать профсоюз блогеров

В России необходимо создать профсоюз блогеров, чтобы выработать единые правила и этические нормы интернет-сообщества, а также отстаивать его интересы на законодательном уровне. Об этом 12 августа на встрече с популярными онлайн-персонажами говорили кандидаты на выборах в Госдуму от партии «Новые люди». По их мнению, необходимо отстаивать свободу слова в интернете и не допустить появления цензуры. С этим согласны и опрошенные «Известиями» эксперты, считающие, что идея объединения будет актуальна и востребована.

В своих интересах

Создать профсоюз блогеров, чтобы эффективнее взаимодействовать с властью, выработать этические правила, а также начать самим участвовать в принятии законов, регулирующих сферу интернета. Эти и многие другие вопросы кандидаты в депутаты от партии «Новые люди» в неформальной обстановке обсудили с популярными российскими блогерами 12 августа. Модератором встречи стал лидер московского регионального списка партии на выборах в Госдуму — телепродюсер и экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

— Сегодня в России принят ряд законов, направленных на установление ограничений в интернете. Но работа в Госдуме не должна заканчивается тем, что депутаты проголосовали и пошли отдыхать. На мой взгляд, важен анализ правоприменительной практики принятых норм. Так вот эти законы нуждаются в корректировке, а если будут приниматься новые, то они обязательно должны обсуждаться с блогерами, — пояснил он «Известиям».

По мнению начинающего политика, сегодня государство ведет диалог с блогерами с позиции ментора. Тем временем именно сейчас интернет-сообщество необходимо власти, поэтому не стоит относиться к блогерам как к чему-то несерьезному, убежден он.

— В ее глазах это провокаторы, пранкеры и так далее. Ведь в СМИ освещают в основном негатив, который скатывается только к политическому аспекту. Но есть же и другие, — отметил Тарбаев. — На мой взгляд, блогеры сегодня — основа среднего класса в России, не считаться с которым невозможно.

Схожего мнения придерживаются и сами интернет-лидеры общественного мнения, многих из которых «Новые люди» выдвинули своими кандидатами на выборах в Госдуму.

— У некоторых партий были попытки разговаривать с блогерами, но почему-то доверительного общения не получилось. Хотя нам очень хочется разговаривать на одном языке. Хочется, чтобы нас услышали, — заявила одна из участниц встречи, кандидат в депутаты Мария Прохоренкова.

Площадкой для общения, выстраивания такого диалога как раз и могут стать «Новые люди», считает она.

— Я очень благодарна партии за то, что она дает нам возможность высказаться и что-то менять, — отметила ее коллега Анна Шустова, согласившись, что появление профсоюзной организации лишним не будет.

При этом сами блогеры больших проблем со свободой слова и каких-то серьезных ограничений для себя в России не видят, хотя и отмечают неэтичность поведения некоторых коллег. По их мнению, например, нельзя брать деньги за рекламу азартных игр или вовлекать молодежь в политические игры.

— Мы — взрослые, мы должны формировать у своих детей правильные взгляды на те или иные вещи. Да, есть в интернете и голые попы, но создавать вокруг них хайп не нужно, — заявила еще одна участница встречи Любовь Боржаковская.

Запрос на новые лица

Эксперты считают, что идея партии «Новые люди» по объединению блогеров будет востребована и актуальна. А сама политическая сила сможет заработать на этом немало очков, поскольку работу с интернет-сообществом их конкуренты практически не ведут.

— Это очень важная и перспективная инициатива. Для старшего поколения слово «блогер» ничего не несет, оно не воспринимает всерьез детей и подростков, которые этим увлекаются. Но дети вырастают, и это становится для них профессией. Например, TikTok сегодня является большой образовательной площадкой, где можно узнать все — начиная от кулинарных рецептов до серьезных политических тем. Просто многие пока стараются этого не замечать, — пояснила «Известиям» политтехнолог Светлана Ефимова.

С этим согласен и политолог Александр Твердов, также отметивший слабую работу большинства партий с блогерским сообществом.

— Запрос на новые идеи и лица существует. Интернет — хорошая площадка, чтобы заявить о себе и заручиться поддержкой блогерского сообщества, которое сегодня имеет многомиллионную аудиторию. Ярких инициатив от партий в целом в этой сфере мы еще не видим. Впрочем, пока и многие политические силы ведут избирательную кампанию не очень активно, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями».

Эксперт напомнил, что «Новые люди» уже показывали неплохие результаты на предыдущих региональных выборах. И на этот раз у партии есть шансы набрать голоса и на выборах в Госдуму.