Личные данные более миллиона пользователей Android утекли в Сеть. Информация оказалась в доступе из-за ошибки разработчика игр, передает телеканал «Известия». Компания хранила данные на незащищенном сервере. EskyFun — популярный китайский разработчик Android-игр. Компания выпускает ролевые игры в жанре фэнтези.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.