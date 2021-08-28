Роспотребнадзор призвал провести линейки 1 сентября на открытом воздухе

Начальница управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что школьные линейки 1 сентября следует провести на открытом воздухе.

«Линейки 1 сентября необходимо провести между классами или параллелями на открытом воздухе с применением средств индивидуальной защиты для родителей», — сказала она в ходе Общероссийского родительского собрания в субботу, 28 августа.

Ранее в ходе мероприятия министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что противоэпидемиологические меры в российских школах 1 сентября будут усилены.

По словам главы ведомства, это будет сделано для того, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Он также подчеркнул, что только соблюдение подобных мер позволит продолжить учебный год в очном режиме.

24 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отсутствии планов по вводу жестких COVID-ограничений в школах Москвы к 1 сентября. Градоначальник добавил, что власти сделают всё возможное, чтобы учебный год продолжался без ввода серьезных ограничений.

Собянин также предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках, решение об этом может быть принято на уровне школ. По его словам, большинство педагогов прошли вакцинацию от коронавируса, показатель превысил 80%. Это, как отметил мэр, дает возможность работать без маски.

8 августа российские эксперты предупредили о росте количества случаев выявления коронавируса среди детей с началом учебного года. Они также призвали ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от COVID-91.

Масштабная вакцинация взрослых от COVID-19 проходит в России с января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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