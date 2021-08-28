В школах России 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры

Противоэпидемиологические меры в российских школах 1 сентября будут усилены. Об этом сообщил в субботу, 28 августа, министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, это будет сделано для того, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Он также подчеркнул, что только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме.

При этом Кравцов заверил, что планов по переводу школьников на дистанционный формат обучения нет.

«Первое сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приему 17 млн школьников», — заявил министр, выступая на общероссийском родительском собрании.

Ранее, 24 августа, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отсутствии планов по вводу жестких COVID-ограничений в школах Москвы к 1 сентября. Градоначальник добавил, что власти сделают всё возможное, чтобы учебный год продолжался без ввода серьезных ограничений.

Собянин также предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках, решение об этом может быть принято на уровне школ. По его словам, большинство педагогов прошли вакцинацию от коронавируса, показатель превысил 80%. Это, как отметил мэр, дает возможность работать без маски.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.