Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках, решение об этом может быть принято на уровне школ. Об этом градоначальник заявил во вторник, 24 августа, на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.

«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», — сказал Собянин.

По его словам, большинство педагогов прошли вакцинацию от коронавируса, показатель превысил 80%. Это, как отметил мэр, дает возможность работать без маски.

«Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске», — уточнил Собянин.

Вместе с этим другие требования, введенные на фоне пандемии, останутся. В частности, это термометрия и распределение потоков обучающихся. По мнению педагогов, действующие меры показали свою эффективность. Они сообщили градоначальнику, что все эти требования оптимальные и поспособствовали снижению распространения заболеваемости среди детей.

Собянин также выразил надежду на то, что около 5 тыс. зданий системы образования в столице будут готовы принять 1 сентября почти 1,5 млн учащихся школ и колледжей в офлайн-формате.

16 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. По его словам, дистанционная форма начала учебного года в стране не рассматривается.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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