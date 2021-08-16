Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате.

Он подчеркнул, что дистанционная форма начала учебного года в стране не рассматривается.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — приводятся его слова в понедельник, 16 августа, в официальном Telegram-канале ведомства «Большая перемена».

12 августа сообщалось, что в Нижегородской области отменили проведение общешкольных линеек 1 сентября из-за распространения коронавируса.

Ранее, в августе, российские эксперты предупредили о росте числа случаев выявления коронавируса среди детей с началом учебного года. Они также призвали ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от заболевания.

30 июля замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов указал, что у трети детей, переболевших коронавирусом, могут развиться осложнения в виде поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

Всего в России с начала пандемии выявили 6 621 601 случай COVID-19, в том числе 20 765 новых случаев за минувшие сутки. Скончались 171 305 человек, полностью вылечились 5 899 917 человек.

Масштабная вакцинация взрослых от COVID-19 проходит в России с января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.