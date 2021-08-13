День здоровья: как выбрать безопасную школьную форму

Август — месяц самой активной подготовки к учебному году, особенно это касается выбора школьной одежды. Как показало исследование Роскачества, неправильный выбор может не только вызвать дискомфорт у ребенка, но и нанести его вред здоровью. Подробности — в материале «Известий».

Какие товары изучило Роскачество

В Роскачестве изучили детские рубашки 35 торговых марок и всем требованиям соответствовали лишь две из них.

Сегодня рубашки входят в обязательный комплект школьной формы, предусмотренный ГОСТом. В рамках веерного исследования Роскачества в 2021 г. были изучены потребительские свойства белых и голубых сорочек 35 торговых марок. Товары предназначены для мальчиков школьного возраста ростом 122–158 см, их стоимость варьируется от 411 до 3580 рублей. Что касается производителей, в их списке значатся Китай (12 торговых марок), Россия (10), Бангладеш (6), Турция (4), Белоруссия (2 ) и Польша (1).

День здоровья Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Все товары были протестированы по показателям качества, безопасности и достоверности маркировки, включенным в стандарт Российской системы качества.

Почему некоторые рубашки опасны для здоровья

Как указали в Роскачестве, похожий анализ был проведен еще в 2016 г. — тогда в исследование было включено 39 рубашек для мальчиков. 50% изученной продукции оказалось фальсифицированной, а почти 70% товаров не отвечали базовым требованиям по безопасности. Из 39 товаров отличные оценки получили рубашки 11 торговых марок.

В 2021 г. фальсификаций по составу оказалось значительно меньше, однако высшую оценку рейтинга получили только два товара из 35.

«По-прежнему многие рубашки небезопасны для здоровья. У 20 из 35 товаров низкая гигроскопичность и/или воздухопроницаемость. Кожа не дышит, ткань не впитывает влагу и не отводит ее от тела. Ребенок в такой одежде будет потеть, чувствовать себя некомфортно» , — сообщили в Роскачестве.

День здоровья Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как пояснила в разговоре с «Известиями» доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова, когда нарушается воздухо- и теплообмен у взрослого — это очень плохо, а что касается детей — плохо вдвойне, потому что детский организм еще не до конца сформирован.

— Ребенок еще развивается, соответственно, все системы только подстраиваются под окружающий мир. Тем более мы знаем, какими активными могут быть дети, поэтому здесь очень важно качество материала и важно, чтобы он и хорошо пропускал воздух, и хорошо впитывал пот, как это делают натуральные ткани, потому что излишки пота на коже — это платформа для микробов и бактерий, — говорит она. — Если кожа будет теплой и влажной, а она будет такой, если нарушен воздухо- и потообмен, то это станет теплицей для грибков, бактерий и вирусов, которые в таких условиях начинают размножаться. И конечно можно увидеть вторичную инфекцию у ребенка из-за некачественного материала, который он будет носить постоянно.

Особое внимание на материал изделия обращают и в Роскачестве.

« Если синтетика занимает больше трети состава ткани, лучше такую одежду не покупать. Большинство нарушений по гигроскопичности и/или воздухопроницаемости выявлено в 16 сорочках, где хлопка в составе фактически оказалось менее 66%. Имеется в виду реальный состав, а не тот, который заявлен на этикетке. А вот к 15 рубашкам, у которых по факту в составе оказалось от 66 до 100% хлопка, замечаний нет», — говорится в результатах исследования.

Но однозначно говорить, что хлопок лучше, нельзя, уточняют в организации. Четыре товара с очень высоким содержанием хлопка всё-таки провалили испытание по гигроскопичности и/или воздухопроницаемости.

Между тем большинство рубашек оказались не только потенциально опасными для здоровья, но и просто низкого качества.

День здоровья Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Почти все исследованные рубашки, будь то хлопок или синтетика, быстро потеряют вид: они легко протираются, садятся, рвутся и покрываются пиллями (катышками). Покупатели вынуждены снова идти в магазин и приобретать еще одну рубашку, — отметили в ведомстве.

Помимо прочего некоторые производители не указывают, что изделие предназначено для детей, так как требования к детским товарам более жесткие, чем к товарам для взрослых. Таким образом они снимают с себя ответственность в случае выявления каких-либо нарушений.

Как выбирать школьную форму

Проверки товаров для детей накануне школьного учебного года ведутся уже несколько лет, но, к сожалению, как продавалось довольно большое количество вещей, не соответствующих техническому регламенту и, соответственно, вредных для здоровья детей, так продается и сегодня, отметила в разговоре с «Известиями» председатель правления Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Александра Алдушина.

Все изделия, в том числе и рубашки, должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза 007/2011, объясняет Алдушина. Производитель может изготавливать продукцию либо на основании ГОСТа, либо технического условия — это уже его право указывать на основании чего это изделие было произведено, но соответствие техническому регламенту — обязательно для всех. В нем как раз указываются показатели воздухопроницаемости, гигроскопичности, содержания формальдегидов и прочего, уточняет специалист.

День здоровья Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Однако, признает Александра Алдушина, в действительности вещей, не соответствующих техническому регламенту, сейчас немало. Именно поэтому председатель правления Национального союза производителей школьной и форменной одежды призывает родителей подходить к выбору одежды для ребенка особенно тщательно.