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День здоровья: как выбрать безопасную школьную форму

Из 35 изученных Роскачеством предметов одежды всем стандартам соответствовали только два
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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День здоровья: как выбрать безопасную школьную форму
2021-08-12 17:48:45">
2021-08-12 17:48:45
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Август — месяц самой активной подготовки к учебному году, особенно это касается выбора школьной одежды. Как показало исследование Роскачества, неправильный выбор может не только вызвать дискомфорт у ребенка, но и нанести его вред здоровью. Подробности — в материале «Известий».

Какие товары изучило Роскачество

В Роскачестве изучили детские рубашки 35 торговых марок и всем требованиям соответствовали лишь две из них.

Сегодня рубашки входят в обязательный комплект школьной формы, предусмотренный ГОСТом. В рамках веерного исследования Роскачества в 2021 г. были изучены потребительские свойства белых и голубых сорочек 35 торговых марок. Товары предназначены для мальчиков школьного возраста ростом 122–158 см, их стоимость варьируется от 411 до 3580 рублей. Что касается производителей, в их списке значатся Китай (12 торговых марок), Россия (10), Бангладеш (6), Турция (4), Белоруссия (2 ) и Польша (1).

День здоровья
отдел со школьной формой в магазине
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Все товары были протестированы по показателям качества, безопасности и достоверности маркировки, включенным в стандарт Российской системы качества.

Почему некоторые рубашки опасны для здоровья

Как указали в Роскачестве, похожий анализ был проведен еще в 2016 г. — тогда в исследование было включено 39 рубашек для мальчиков. 50% изученной продукции оказалось фальсифицированной, а почти 70% товаров не отвечали базовым требованиям по безопасности. Из 39 товаров отличные оценки получили рубашки 11 торговых марок.

В 2021 г. фальсификаций по составу оказалось значительно меньше, однако высшую оценку рейтинга получили только два товара из 35.

«По-прежнему многие рубашки небезопасны для здоровья. У 20 из 35 товаров низкая гигроскопичность и/или воздухопроницаемость. Кожа не дышит, ткань не впитывает влагу и не отводит ее от тела. Ребенок в такой одежде будет потеть, чувствовать себя некомфортно», — сообщили в Роскачестве.

День здоровья
школьная форма в магазине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как пояснила в разговоре с «Известиями» доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова, когда нарушается воздухо- и теплообмен у взрослого — это очень плохо, а что касается детей — плохо вдвойне, потому что детский организм еще не до конца сформирован.

Ребенок еще развивается, соответственно, все системы только подстраиваются под окружающий мир. Тем более мы знаем, какими активными могут быть дети, поэтому здесь очень важно качество материала и важно, чтобы он и хорошо пропускал воздух, и хорошо впитывал пот, как это делают натуральные ткани, потому что излишки пота на коже — это платформа для микробов и бактерий, — говорит она. — Если кожа будет теплой и влажной, а она будет такой, если нарушен воздухо- и потообмен, то это станет теплицей для грибков, бактерий и вирусов, которые в таких условиях начинают размножаться. И конечно можно увидеть вторичную инфекцию у ребенка из-за некачественного материала, который он будет носить постоянно.

Особое внимание на материал изделия обращают и в Роскачестве.

«Если синтетика занимает больше трети состава ткани, лучше такую одежду не покупать. Большинство нарушений по гигроскопичности и/или воздухопроницаемости выявлено в 16 сорочках, где хлопка в составе фактически оказалось менее 66%. Имеется в виду реальный состав, а не тот, который заявлен на этикетке. А вот к 15 рубашкам, у которых по факту в составе оказалось от 66 до 100% хлопка, замечаний нет», — говорится в результатах исследования.

Но однозначно говорить, что хлопок лучше, нельзя, уточняют в организации. Четыре товара с очень высоким содержанием хлопка всё-таки провалили испытание по гигроскопичности и/или воздухопроницаемости.

Между тем большинство рубашек оказались не только потенциально опасными для здоровья, но и просто низкого качества.

День здоровья
покупка школьной формы
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Почти все исследованные рубашки, будь то хлопок или синтетика, быстро потеряют вид: они легко протираются, садятся, рвутся и покрываются пиллями (катышками). Покупатели вынуждены снова идти в магазин и приобретать еще одну рубашку, — отметили в ведомстве.

Помимо прочего некоторые производители не указывают, что изделие предназначено для детей, так как требования к детским товарам более жесткие, чем к товарам для взрослых. Таким образом они снимают с себя ответственность в случае выявления каких-либо нарушений.

Как выбирать школьную форму

Проверки товаров для детей накануне школьного учебного года ведутся уже несколько лет, но, к сожалению, как продавалось довольно большое количество вещей, не соответствующих техническому регламенту и, соответственно, вредных для здоровья детей, так продается и сегодня, отметила в разговоре с «Известиями» председатель правления Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Александра Алдушина.

Все изделия, в том числе и рубашки, должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза 007/2011, объясняет Алдушина. Производитель может изготавливать продукцию либо на основании ГОСТа, либо технического условия — это уже его право указывать на основании чего это изделие было произведено, но соответствие техническому регламенту — обязательно для всех. В нем как раз указываются показатели воздухопроницаемости, гигроскопичности, содержания формальдегидов и прочего, уточняет специалист.

День здоровья
школьная форма
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Однако, признает Александра Алдушина, в действительности вещей, не соответствующих техническому регламенту, сейчас немало. Именно поэтому председатель правления Национального союза производителей школьной и форменной одежды призывает родителей подходить к выбору одежды для ребенка особенно тщательно.

Когда родители приходят в магазин, а особенно сейчас, когда всё в основном покупается через интернет, смотрят на цвет, фасон и цену. Но очень важно обращать внимание на то, что вы покупаете, из каких это было сделано тканей. Проводить в школе по 6-8 часов в одежде, которая не позволяет ребенку активно двигаться, чревато последствиями, в частности, это может привести к дерматиту. Желательно, чтобы в состав ткани входило не менее 45% натуральных волокон, — советует специалист. — Но, к сожалению, не все родители, даже если покупают в офлайн-магазине, могут достаточно компетентно определить по ткани натуральная она или синтетическая, а на этикетке не всегда корректно указывают состав. Поэтому на сегодняшний день дать однозначный ответ, что это надо брать, а этого опасаться — очень сложно. Однозначно надо знать и всегда стараться исключать из одежды ребенка 100% синтетические волокна, это самое главное.

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