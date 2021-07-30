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Школы открываются: ученикам готовят ежедневную термометрию и столовую по графику

Роспотребнадзор может продлить рекомендации по очному обучению на 2021–2022 год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Школы открываются: ученикам готовят ежедневную термометрию и столовую по графику
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2021-07-29 16:55:52
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В новом году ученики школ, скорее всего, смогут посещать занятия, но при этом почти не будут покидать классы. Им придется посещать столовую по графику и каждый день измерять температуру. Разработанные Роспотребнадзором год назад рекомендации по очному обучению в школах в условиях пандемии COVID-19 могут применяться и в новом учебном сезоне. Об этом рассказали в ведомстве. По информации «Известий», полученной из региональных минздравов, как минимум 27 субъектов федерации намерены открыть учебный год в традиционном формате. Хотя штамм «Дельта», распространяющийся в России, более опасен для детей, чем его предшественники, переход на дистанционный формат не нужен, считают эксперты.

По опыту и подобию

Рекомендации, разработанные Роспотребнадзором в 2020 году, показали себя как эффективные и позволили школам работать в очном режиме, а также избежать вспышек заболевания, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

— В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году, — заявили в Роспотребнадзоре.

Школы открываются
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Упомянутые рекомендации предусматривают минимизацию контактов детей внутри школы. За каждым классом закрепляется постоянный кабинет для уроков, детализируется график посещения столовой, работники которой обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты. Для вечерних и дополнительных занятий запрещено формировать группы из учеников разных классов. Не дозволяются спортивные мероприятия на открытом воздухе. Детям и работникам школ ежедневно измеряют температуру, в санузлах должны быть антисептики и мыло, все помещения необходимо регулярно подвергать дезинфекции. Если у учащегося замечены признаки ОРВИ, его следует немедленно изолировать. Также Роспотребнадзор рекомендовал по возможности сократить число школьников в одном классе.

По информации «Известий», полученной из региональных минздравов, как минимум 27 субъектов федерации могут открыть учебный год в традиционном формате (в прошлом учебном году в ряде регионов старшеклассники были переведены на дистанционное обучение). Например, в Ленинградской области занятия в школах будут проходить очно, и это касается всех классов без исключения.

— На сегодняшний день предпосылок для организации дистанционного обучения в регионе нет, — сообщили «Известиям» в пресс-службе областного департамента образования.

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Готовятся начать учебный год очно в Кировской, Пензенской, Ивановской, Архангельской и других областях. А вот в Мордовии пока ждут разъяснений от местного управления Роспотребнадзора.

Вместе с тем у школы остается право принять решение о переводе части учащихся на удаленку, если в классе или во всей школе введен карантин, а также если выявлен сотрудник или ученик с COVID-19.

Руководители школ вправе вводить дистанционный формат, если более 20% детей заболели COVID-19, гриппом или ОРВИ и не посещают школу, сказали «Известиям» в управлении образования и науки Тамбовской области (пока что здесь готовятся к очному обучению). Кроме того, ребенок может учиться дистанционно по желанию родителей (законных представителей) — в этом случае для него будет разработан индивидуальный учебный план, добавили в департаменте образования Орловской области.

Школы открываются
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Челябинской области в школах с большим количеством учеников, где не хватает кабинетов и сложно закрепить за каждым классом постоянное помещение, будут вводить дни самоподготовки или дистанционного обучения, сказали в пресс-службе министерства образования и науки региона.

— В большинстве случаев это может происходить не чаще двух дней в неделю, а в остальные дни дети будут учиться очно. Правило касается только старших классов, — уточнили в ведомстве.

«Известия» направили запрос в Минпросвещения о рекомендуемом формате обучения.

Дети болеют по-взрослому

29 июля оперштаб по борьбе с коронавирусом зафиксировал 23 270 новых случаев заражения в 85 регионах. Это на 1201 меньше, чем неделю назад, 22 июля. Больше всего заболевших за сутки — в столице (3 356), Санкт-Петербурге (1 925), а также в Московской (1 325), Нижегородской (537) и Свердловской (499) областях.

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По словам специалистов, дети тоже заражаются, хотя переносят болезнь легче, чем взрослые. Например, 26 июля дети до 14 лет составили 11,9% (31 ребенок) от общего числа заболевших в Башкортостане, сообщили «Известиям» в министерстве здравоохранения республики. Минздрав Хакасии подсчитал, что в этом регионе доля детей в статистике выявленных случаев ковида равна в среднем 9,3–9,6%.

В 2020 году дети в основном болели легко. Тяжелая форма отмечалась у пациентов с иммунодефицитом, онкозаболеваниями и рядом других диагнозов, но и такие ситуации были единичными. Однако из-за распространения штамма «Дельта», более агрессивного по отношению к детям, они стали болеть в том числе и с выраженной симптоматикой, отметил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

— Это связано с отсутствием у детей иммунной прослойки и с особенностями самого вируса. «Дельта» нейтрализует некоторое количество антител, поэтому даже у переболевших может возникнуть повторное инфицирование. Именно поэтому во многих странах были начаты исследования по вакцинации несовершеннолетних, — подчеркнул собеседник «Известий».

Школы открываются
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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После перенесенного COVID-19 у детей могут развиться поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Об этом ранее заявил замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он добавил, что это возможные проявления лонг-ковида (постковидных осложнений), который развивается у 10–30% детей, перенесших инфекцию. Чаще всего коронавирусом болеют подростки 14–17 лет, так как они более мобильны и социально активны, уточнял эксперт.

Впрочем, Георгий Викулов считает, что переводить детей на удаленку не стоит.

— Нужно смотреть, как выполняются рекомендации Роспотребнадзора. В каждой школе ситуация может быть разной. Очень важна обработка воздуха бактерицидными лампами и соблюдение мер индивидуальной защиты, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что обязательно следует выполнять требование о вакцинации минимум 60% сотрудников образовательных учреждений.

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