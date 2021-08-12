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Общешкольные линейки отменили в школах Нижегородской области

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В Нижегородской области отменили проведение общешкольных линеек 1 сентября. Причиной стало распространение коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора, линейки будут проводиться только в отдельных классах или параллелях. Мероприятия организуют на открытом воздухе, родители смогут посетить линейки в защитных масках. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В ходе проверок в ряде учебных учреждений были выявлены нарушения. В частности, в школах обнаружены недочеты, связанные с работой системы водоснабжения, а также с оснащенностью пищеблоков и медицинских пунктов. В некоторых школах устарела мебель для учеников. Ряд школ получил предписание улучшить световой режим.

В 2021 году в школы пойдет больше 16 тыс. первоклассников. Учебный год стартует в очном режиме.

За минувшие сутки в России выявили 21 932 новых случая коронавирусной инфекции. Число летальных исходов на фоне инфекции составило 808, выздоровели 20 195 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено 6 534 791 случай COVID-19.

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