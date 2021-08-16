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В России за сутки выявили 20 765 новых случаев СOVID-19

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В России за минувшие сутки зафиксировали 20 765 новых случаев коронавируса, что стало минимумом с 29 июня. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки было зарегистрировано в Москве (1489), Санкт-Петербурге (1383) и Московской области (1362).

Число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции за последние сутки составило 806, выздоровел 15 601 пациент.

Всего в России с начала пандемии выявили 6 621 601 случай COVID-19, скончались 171 305 человек, полностью вылечились 5 899 917 человек.

11 августа заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщала, что ситуация с распространением COVID-19 в масштабах России стабилизировалась, но при этом остается напряженной.

Днем ранее Пшеничная указывала, что снизить потенциальные темпы прироста показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией может только вакцинация.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцинацию от COVID-19 лучше не откладывать и пройти ее в летний период. Он уточнил, что в это время условия для постановки прививки самые благоприятные.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, 12 августа стало известно, что Санкт-Петербургская компания «Биокад» запустила клинические испытания своей вакцины от коронавируса с аденоассоциированными вирусами.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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