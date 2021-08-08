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Инфекционист назвал способ избежать вспышек COVID-19 среди детей

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С началом учебного года число случаев выявления коронавируса среди детей может возрасти. Об этом в воскресенье, 8 августа, заявили эксперты.

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Так, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев указал, что препятствий для того, чтобы вирус передавался между детьми, нет, так как зачастую они не носят маски и тесно общаются в коллективе.

«Скоро конец каникул, опять все приедут, привезут новые штаммы. <...> С появлением других, более заразных штаммов это все может увеличиваться и увеличиваться», — цитирует его ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что развитие ситуации с распространением COVID-19 среди детей будет зависеть от уровня вакцинации взрослых.

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от заболевания.

«Специфическая защита детей есть. Это вакцинация. Если взрослые будут привиты и выработается иммунитет, дети не заболеют. Главное — не заразить ребенка», — указал он.

Эксперт напомнил, что любой вирус эволюционирует для того, чтобы научиться заражать как можно больше людей. Согласно статистике за последний месяц, которую привел Тимаков, грудные дети в 26 раз чаще болеют COVD-19, чем в начале нынешнего года.

«Так как сейчас вирус стал прикрепляться гораздо более прочнее и нужно меньшее количество вирусных частиц, чтобы заразить человека, соответственно, меньшее количество вирусных частиц заражает детей», — отметил он.

Тимаков добавил, что пока что дети не посещают школы, а детские сады работают в сокращенном режиме, а значит, подавляющее большинство случаев передачи вируса детям произошло в семье.

Он предположил, что вирус научится лучше обходить защиту и начнет активнее передаваться детям через два года при условиях нынешних темпов мутации.

31 июля Тимаков заявил, что дети стали чаще болеть коронавирусом по сравнению с зимними показателями. Это говорит о том, что родителям стоит прививаться, чтобы не заразить своего ребенка.

Днем ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов указал, что у трети детей, переболевших коронавирусом, могут развиться осложнения в виде поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

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