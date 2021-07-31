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Врач рассказал об участившихся случаях заболевания детей COVID-19

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Дети стали чаще болеть коронавирусом, по сравнению с зимними показателями, поэтому родителям стоит прививаться, чтобы не подвергать их опасности. Об этом в субботу, 31 июля, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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«Сейчас «Дельта»-штамм поражает и молодых, и детей. Дети болеют значительно чаще, чем зимой. Теперь коронавирус дойдет до всех. Дети до этого почти не заболевали»,— заметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Тимакова, чтобы защитить детей от заболевания COVID-19 родителям нужно привиться, чтобы не заразить своего ребенка.

29 июля заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что у трети детей, переболевших коронавирусом, могут развиться осложнения в виде поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

Ранее, 28 июля, ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) в рамках исследования выяснили, что дети чаще всего болеют COVID-19 в легкой форме и бессимптомно. Вместе с тем они отмечали, что даже детей с легкой формой коронавирусной инфекции, могут госпитализировать. В частности, если им меньше трех лет или они плохо себя чувствовали перед болезнью.

Ранее в июле ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ пришли к выводу, что дети и подростки могут столкнуться с продолжительным коронавирусом, который представляет опасность и обладает специфическими симптомами. К признакам продолжительного COVID-19, как отмечалось, относятся высокая температура, боли в животе, диарея, рвота.

Масштабная вакцинация взрослых от COVID-19 проходит в России с января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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