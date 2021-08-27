Лукашенко предложил отправить работать жен спортсменов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками государственного предприятия «Беларуськалий» раскритиковал жен футболистов и хоккеистов. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко заявил, что представители игровых видов спорта «кривляются на поле, а их супруги сидят в смартфонах и воюют против государства».
«Работать надо всем! И жен туда. На «Белкалий», метлу им», — добавил он.
Кроме того, в связи с тем, что футболисты и хоккеисты страны на международной арене не блещут, президент попросил министра спорта страны Сергея Ковальчука и главу «Беларуськалия» Ивана Головатого выделять им меньше денег.
В среду, 25 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Логойский район Минской области сообщил, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке в экспериментальных целях, проверяя достижения ученых республики, а не ради пиара.