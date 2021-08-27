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Девушка попросила не лишать ее прав из-за ДТП, потому что она «девочка»

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Девушка, устроившая ДТП в Санкт-Петербурге, попросила суд не лишать ее водительских прав, поскольку она «девочка». Об этом сообщает в пятницу, 27 августа, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Отмечается, что Екатерина Голубева получила права 13 июля. Спустя семь дней в 2:05 она на арендованной машине Hyundai Solaris врезалась в припаркованный автомобиль Skoda Rapid. С места ДТП девушка скрылась, однако спустя время вернулась с друзьями.

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Компания осмотрела автомобиль и также уехала. При этом никаких личных данных о себе Голубева не оставила, подчеркивает пресс-служба.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга привлек девушку к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествие»).

Сама Голубева пояснила, что признает вину и раскаивается в содеянном. Как указала водитель, габаритов пока не чувствует.

«Я же девочка, меня надо простить», — приводит пресс-служба слова девушки.

Однако суд принял решение лишить Голубеву прав сроком на один год.

Ранее, 20 августа, автомобиль сервиса краткосрочной аренды протаранил остановку общественного транспорта на севере Москвы. В результате произошедшего пострадал водитель автомобиля — его деблокировали и передали скорой помощи. Других пострадавших не было.

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